TIM lança campanha para elevar o envio de mensagens pelo celular A TIM Brasil decidiu jogar pesado para ampliar o uso dos serviços de mensagem de texto pelos seus clientes. A operadora lançou a promoção TIM torpedo vale Prêmios, que vai sortear dois carros, 50 celulares e 333 DVDs aos clientes que utilizam o serviço. "As mensagens de texto vêm se popularizando e acreditamos que ainda há um grande potencial de uso deste serviço, que é simples, fácil e econômico para os clientes. Com a promoção, procuramos premiar nossos clientes e chamar a atenção deles para as vantagens de usar o TIM Torpedo", explica Fabio Pascuzzo, diretor de Serviços de Valor Agregado da TIM. A promoção é válida para todos os clientes de planos pós-pagos e pré-pagos. A cada cinco mensagem enviadas, o cliente recebe um número para concorrer ao sorteio, que acontece no dia 15 de novembro, com base no resultado da loteria federal. Cada torpedo enviado pelos clientes da TIM custa R$ 0,36.