TIM prorroga promoção "Recarga Extra" A TIM informou nesta quinta-feira que a promoção "Recarga Extra TIM", que concede ao cliente o mesmo valor da sua recarga em minutos promocionais, foi prorrogada até 31 de agosto. Segundo comunicado da empresa, a promoção abrange clientes de planos Pré-Pagos na Rede TIM GSM em todo o Brasil. "Os minutos promocionais valem por 30 dias e podem ser gastos em ligações locais para números TIM e telefones fixos", detalhou a operadora. A empresa esclareceu que a adesão à promoção é feita com o pagamento de uma taxa de R$ 2,90, valor que será descontado dos seus créditos ativos e válidos. "Quem fizer uma recarga no valor de R$ 25, por exemplo, ganhará 25 minutos extras. Se recarregar R$ 50, terá direito a mais 50 minutos. Estão incluídas na promoção as recargas de valores iguais ou superiores a R$ 15. Quanto mais recargas o cliente faz, mais minutos ele ganha. Não participam da promoção Recarga Extra TIM clientes de planos Pré-Pagos corporativos", esclareceu.