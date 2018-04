TIM tem aumento de 164% no lucro em 2008 A operadora de telefonia celular TIM registrou um lucro líquido de R$ 300 milhões no quarto trimestre, um crescimento de 66% em relação aos R$ 181 milhões do mesmo período de 2007. No acumulado de 2008, o lucro líquido foi de R$ 180 milhões, 164% acima dos R$ 68,3 milhões registrados em 2007. A receita líquida total do grupo no ano passado atingiu R$ 13,1 bilhões, com crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior. Apenas no quarto trimestre, a receita líquida foi de R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 5%.