TIM tem lucro de R$ 34 milhões A operadora de telefonia celular TIM Participações encerrou o segundo trimestre com lucro de R$ 34 milhões, revertendo prejuízo de R$ 238,6 milhões registrado no mesmo período de 2006. A empresa atribuiu o resultado à melhora operacional, marcada por reduções de custos, e ao aumento de receita por causa do foco na venda de serviços. A receita líquida da companhia foi de R$ 3,059 bilhões, 34,5% acima do obtido no segundo trimestre do ano passado. O presidente da TIM Participações, Mario Cesar Araújo, disse esperar que saia até o fim do ano o leilão de freqüências de telefonia celular de terceira geração (3G). Ele disse que pretende levar à consulta pública que será aberta questionamentos sobre como viabilizar o atendimento às cidades com menos de 30 mil habitantes. Parte dos mais de R$ 2 bilhões que a empresa planejou investir este ano já inclui os valores das licenças de 3G, do WiMax e de implantação da rede. ''''Acreditamos que a terceira geração trará aumento de desenvolvedores de conteúdo e permitirá a oferta de banda larga em todo o Brasil, que hoje é quase monopólio das teles fixas'''', disse o executivo.