Time Warner e Comcast comprarão quebrada companhia de TV a cabo As americanas Time Warner e Comcast chegaram nesta sexta-feira a um acordo preliminar para comprar a quebrada companhia de televisão a cabo Adelphia Communications por cerca de 18 bilhões de dólares, informou nesta sexta-feira a imprensa especializada dos Estados Unidos. Segundo o acordo, que deve ser aprovado pelo conselho de administração da Adelphia, uma nova empresa seria criada depois da compra, a qual teria os ativos da Adelphia e os da Time Warner. Time Warner e Comcast pagarão 13,5 bilhões de dólares com dinheiro e 4,5 bilhões em ações desta nova companhia. A Adelphia tem cerca de 5,3 milhões de clientes e, segundo o acordo, a Comcast pagaria cerca de 2 bilhões de dólares para ficar com dois milhões desses clientes. A oferta da Time Warner e Comcast compete contra a de 16,5 bilhões de dólares lançada nesta semana pela Cablevision Systems, que ainda pode apresentar uma nova oferta, segundo os especialistas consultados pela imprensa local. Nenhuma das companhias envolvidas quis comentar a notícia. Início da fase ruim A quebra da Adelphia teve início em 2002, depois de ter acumulado uma dívida superior a 20 bilhões de dólares. Esse colapso financeiro trouxe à tona uma série de irregularidades na gestão, que acabou com a condenação, no ano passado, do fundador e ex-presidente da empresa, John Rigas, e um de seus filhos por fraude e conspiração na quebra. Em agosto passado, a empresa exigiu da família Rigas a devolução de 3,23 bilhões de dólares em compensação pela saída de fundos. Em março passado, foi anunciado que a empresa estava concluindo um acordo com as autoridades americanas para fechar a investigação por fraude, em troca do pagamento de 725 milhões de dólares. Hoje, na Bolsa de Nova York, as ações da Time Warner subiam 0,31 dólar, para 18,19 dólares, e as da Comcast ganhavam 0,31 dólar, chegando a 33,59 dólares.