Time Warner lucra US$ 961 milhões no primeiro trimestre A Time Warner informou que obteve um lucro líquido de US$ 961 milhões no primeiro trimestre, contra US$ 396 milhões registrado em igual período de 2003. Excluindo perdas e ganhos de operações e mudanças na contabilidade, a companhia obteve um lucro de US$ 712 milhões no primeiro trimestre, resultado que superou a previsão dos analistas da Thomson First Call. A receita somou US$ 10,090 bilhões no primeiro trimestre, de US$ 9,236 bilhões registrado em igual período de 2003. A Time Warner divulgou o balanço trimestral depois do fechamento da bolsa de Nova York. No pregão de hoje, as ações da companhia registraram queda de 1,84%.