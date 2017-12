Tire aparelhos da tomada para evitar danos Especialistas em engenharia elétrica ressaltam que os possíveis cortes de energia e apagões anunciados pelo governo podem provocar riscos de queima de aparelhos eletroeletrônicos. Desligar os aparelhos da tomada para evitar riscos é a medida que o consumidor pode tomar para não ter prejuízos. O professor de engenharia elétrica e coordenador de conservação de energia da Universidade de São Paulo (USP), Marco Antônio Saidel, explica que há risco de um aparelho queimar ou ter algum componente elétrico danificado com o retorno da energia. "Depois que ocorre um corte ou um apagão, a energia volta progressivamente e pode ocorrer uma grande variação na rede elétrica", avisa. Esta grande variação pode ser responsável pela queima de aparelhos eletrônicos como TV, DVD, aparelhos de som e videocassete. A medida que o consumidor pode tomar para evitar riscos de queima ou prejuízo com os aparelhos é desligar os equipamentos da tomada. "É uma medida preventiva contra a variação de carga da rede elétrica", explica o professor de engenharia elétrica da Universidade de Brasília (UNB), Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira. Porém, o professor destacou que se o consumidor esquecer algum aparelho na tomada não precisar ficar apavorado, pois a maioria dos aparelhos possuem componentes e dispositivos de segurança contra descargas elétricas. O professor da USP também ressalta que os aparelhos mais modernos são projetados com equipamentos que funcionam como estabilizadores e que evitam que o aparelho sofra danos com as variações de carga elétrica. Marco Aurélio conta que a maioria dos aparelhos eletrônicos modernos resistem à cargas elétricas que variam entre 90 e 240 watts. Segundo os especialistas, o hábito de desligar os eletroeletrônicos da tomada, além de livrar o consumidor de sofrer algum prejuízo ou dano caso ocorra um corte de energia, um blecaute inesperado ou até mesmo um apagão, é também uma boa medida de economia de energia elétrica, principalmente dos aparelhos que possuem relógio digital, como os videocassetes, aparelhos de som e DVDs. Veja no link abaixo quais os procedimentos que o consumidor deve tomar se por acaso algum aparelho eletrônico de sua casa queimar ou ficar danificado por problemas na rede elétrica.