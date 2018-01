Tire dúvidas sobre investimentos pelo 0800 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) soluciona dúvidas sobre investimentos através do Programa de Orientação e Defesa do Investidor (Prodin). Além dos telefones das gerências de orientação aos investidores no Rio de Janeiro (3212-0293) e em São Paulo (3226-2015), em 2000, o Prodin também implantou um canal direto de atendimento por meio do 0800-241616. A superintendente de Orientação aos Investidores da CVM, Elizabeth Machado, aconselha os investidores a recorrer primeiramente ao serviço 0800 para fazer consultas e pedir orientações. "O nosso serviço de atendimento telefônico possui atendentes de nível universitário, treinados para responder as principais dúvidas". Se os atendentes não consigam esclarecer de imediato as questões, eles podem transferir a ligação para os técnicos mais habilitados a responder cada tipo de pergunta. Segundo o Prodin, as principais dúvidas dos investidores no ano passado estavam relacionadas às companhias abertas e à regulamentação do mercado de capitais. Entre janeiro e novembro de 2000 foram atendidas 14.550 perguntas pelos serviços telefônicos colocados à disposição do mercado. As solicitações de esclarecimentos sobre empresas responderam por 38% do total e às relativas a regulamentos, por 39%. Além disso, 14% das dúvidas elucidadas pelas áreas técnicas da autarquia diziam respeito a fundos de investimentos e 9%, a práticas de mercado. Quem prefere o meio mais convencional poderá escrever para a Rua Sete de Setembro, 111, 30º andar - Rio de Janeiro (RJ), CEP 20159-000. A unidade em São Paulo, fica na Rua Formosa, 367, 20º andar, CEP 01049-000. Vale lembrar que, além de esclarecer dúvidas sobre investimentos, o Prodin também atende as reclamações encaminhadas por investidores. Ambos os serviços são oferecidos gratuitamente.