Tire suas dúvidas ao declarar o IR Tenho uma aplicação em fundo de ações. O valor inicial era de R$ 14 mil, mas, no extrato de dezembro, caiu para R$ 11.323,00. Devo declarar pelo valor de R$ 14 mil, como consta no comprovante remetido pelo banco, ou pelo valor mais baixo que consta no extrato? (Alexandre B. Sousa) Resposta: O investimento num fundo de ações varia dia-a-dia. Portanto, o valor investido é o que deve ser informado em sua declaração. (Victor Domingos Galloro) Aposentado do INSS com um salário mínimo e isento pela idade, tenho cinco imóveis alugados, um deles para pessoa jurídica, em que não há retenção de IR na fonte por não atingir o teto. Recolho o carnê-leão mensalmente somando todos os aluguéis, inclusive o do jurídico, e recolho pelo código 009. Esse procedimento está correto? Faço declaração no simplificado. Como devo relacionar na declaração simplificada todas as fontes pagadoras, se elas são mais de quatro? Resposta: Os rendimentos obtidos de pessoas físicas devem ser somados mensalmente e, se o total ultrapassar o limite mínimo, deverá ser recolhido o IR através do carnê-leão, código 190. Se o rendimento proveniente de pessoa jurídica não atingiu o teto para a retenção do IR e se você quiser recolher o IR, isso poderá ser feito usando o Darf com o código 0246 (mensalão). O que você recebeu no ano da PJ deve ser lançado no quadro Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas. Na declaração simplificada, some o total do rendimento anual (PJ + PF) e lance o valor na linha Rendimentos Tributáveis e o valor do IR recolhido, na linha Carnê-Leão e Imposto Complementar. (Victor Domingos Galloro) As dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física são respondidas pela Confirp Consultoria Contábil; por Afonso & Libertuci Advogados; Victor Domingos Galloro, diretor da Galloro Associados e membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e por Sauro Henrique de Almeida, diretor de legislação e tributos da Fenacon. Obs.: Serão respondidas cartas com dúvidas sobre Imposto de Renda recebidas até 12/4/2002.