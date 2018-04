Tire suas dúvidas ao declarar o IR Os prêmios pagos por concursos lotéricos são rendimento isento ou tributável pelo IR? (Aldemy de Souza Silva) Resposta: Esses prêmios são considerados de tributação exclusivamente na fonte, portanto devem ser declarados nesta ficha, no campo 07, pelo valor recebido, já com o desconto do Imposto de Renda na fonte. (Sauro Henrique de Almeida) Paguei o sinal da compra de um imóvel em maio/2001, direto ao vendedor, mas o financiamento e a transferência do imóvel saíram apenas em fevereiro/2002. Como devo declarar? (João A. Velloso) Resposta: Anote na declaração de bens a compra do imóvel, lançando como valor dele o efetivamente pago. E, em 2002, lance o restante, referente ao financiamento. (Sauro Henrique de Almeida) Tenho uma aplicação financeira na Alemanha, que pretendo informar na "Declaração de Bens e Direitos", indicando o código 23 do país. Como devo informar os juros que a aplicação rendeu, devo tributá-los? Não paguei carnê-leão até agora. (Hans Seitz) Resposta: Os valores recebidos em aplicação estrangeira devem ser declarados no programa Ganhos em Moeda Estrangeira, disponível no site da Receita, que após o seu preenchimento deverá ser importado para a declaração do IR. Os juros de aplicações financeiras são considerados rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Ou seja, o IR é calculado e recolhido da mesma forma que os ganhos de capital. (Sauro Henrique de Almeida) Estou sem rendimento, mas sou obrigado a apresentar declaração porque tenho uma firma inativa. Posso ser incluído como dependente na declaração de minha mulher? Neste caso, os recolhimentos à Previdência podem ser deduzidos na declaração dela? E também a pensão alimentícia que pago a meu filho do primeiro casamento? (João Francisco Cintra Nobre) Resposta: Na declaração conjunta, não importa para a Receita quem seja o titular. Nesse caso, se foi dependente no exercício de 2001, você deverá informar essa situação na declaração e os valores pagos a título de INSS serem lançados na declaração. A pensão alimentícia poderá ser abatida na declaração da esposa, pois existe previsão legal no parágrafo 3.º do Artigo 8.º do Decreto 3.000/99, Regulamento do IR. (Sauro Henrique de Almeida) Eu e minha mãe compramos, em 1995, uma acomodação do tipo time share em Orlando, nos EUA, não informada em declarações anteriores. Pretendemos lançá-la na declaração de ajuste simplificada, juntamente com a declaração de bens no exterior do Banco Central. Como proceder? (Bruno Campos Melo) Resposta: Você deverá atualizar o valor do bem pelo dólar do fechamento do exercício de 2001. Se tinha condições de comprovar a compra e o pagamento do imóvel nos anos anteriores, sugiro que retifique as declarações anteriores. Caso lance o imóvel agora, não terá como comprovar a compra e é possível que caia na malha fina. (Sauro Henrique de Almeida) As dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física são respondidas pela Confirp Consultoria Contábil; por Afonso & Libertuci Advogados; Victor Domingos Galloro, diretor da Galloro & Associados e membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e por Sauro Henrique de Almeida, diretor de legislação e tributos da Fenacon. Obs.: Serão respondidas cartas com dúvidas sobre Imposto de Renda recebidas até 12/4/2002.