Tire suas dúvidas ao declarar o IR Devo informar na declaração deste ano o imposto de R$ 3,5 mil que paguei em seis parcelas, no ano passado, além do IR retido na fonte? Tenho necessidade de informar e tenho como abater as doações que faço a meus dois irmãos, ainda que não sejam meus dependentes? (Abel Rodrigues Zillig) Resposta: O pagamento das parcelas de Imposto de Renda de um ano não pode ser abatido na declaração do ano seguinte. Esse tipo de doação não é considerado uma despesa dedutível para fins fiscais. Você poderá informar essas doações no item de Pagamentos e Doações Efetuadas, sob o código 14. (Elisabeth Libertuci) Como resultado de venda de ações em 2001, ocorrida em inventário, recebi em dinheiro minha parte, como herança de minha mãe, cujo inventário está em andamento. Como declarar em modelo simplificado essa herança, visto também que apliquei parte do valor em fundo de renda fixa? (José Alonso) Resposta: Você deverá informar o saldo da aplicação de renda fixa na declaração de bens e o numerário recebido pelo inventário como rendimento isento e não tributável na linha correspondente a "transferências patrimoniais". (Elisabeth Libertuci) As dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física são respondidas pela Confirp Consultoria Contábil; por Afonso & Libertuci Advogados; Victor Domingos Galloro, diretor da Galloro & Associados e membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e por Sauro Henrique de Almeida, diretor de legislação e tributos da Fenacon. Obs.: Serão respondidas cartas com dúvidas sobre Imposto de Renda recebidas até 12/4/2002.