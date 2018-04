Tire suas dúvidas sobre declaração do IR Minha mulher presta serviços de manicure em domicílio e obtém ganho acima de R$ 10,8 mil no ano. Ela está obrigada a citar as fontes pagadoras na declaração simplificada? (Amaury Lourenço) Resposta: Se recebe rendimentos diretamente de pessoas físicas, sua mulher estará obrigada ao recolhimento do carnê-leão mensal (observar limites estabelecidos pela legislação - Ver tabela progressiva). Como recebe remuneração de várias pessoas físicas, não há necessidade de incluir na declaração de ajuste anual a fonte de onde veio a remuneração. (Confirp) Adquiri um apartamento em 2001 por R$ 120 mil e fiz algumas benfeitorias nele no valor de R$ 9,9 mil. Posso somar o valor da benfeitoria com o da aquisição para fazer a declaração? (Carlos Eduardo Gabriel) Resposta: Em imóvel comprado depois de 1988, o custo das benfeitorias deverá ser acrescido ao valor do imóvel. Informe no campo Discriminação, com os dados do bem, o custo das benfeitorias. No campo Situação em 31/12/2001, o valor do bem, acrescido dos pagamentos feitos. As notas fiscais, as faturas e os recibos que comprovam as benfeitorias devem ser guardados durante cinco anos, portanto até 2007. (Confirp) Minha mulher, professora aposentada, é titular de um plano de saúde do qual sou dependente. Embora as mensalidades do plano sejam debitadas diretamente da conta dela, eu poderia deduzir as despesas com esse plano em minha declaração? Esclareço que declaramos o IR separadamente. (Moacyr de Carvalho) Resposta: O valor pago a planos de saúde pode ser considerado dedução apenas na declaração do titular do plano. Se identificar sua participação no plano por meio de comprovante emitido pela empresa, o cônjuge que não é titular poderá deduzir essa participação, desde que o titular não o tenha feito. (Confirp) Vendi um imóvel por R$ 490 mil, recebendo outro imóvel, no valor de R$ 200 mil, como parte de pagamento e R$ 290 mil em dinheiro. Paguei R$ 21,5 mil de comissão ao corretor. Como devo declarar? Outras dúvidas: incide Imposto de Renda sobre doação em dinheiro? Posso lançar algum item esquecido no ano passado na declaração deste ano? (Teresa) Resposta: Você deve apurar o ganho de capital como venda à vista e o imposto deve ser pago de acordo com o recebimento das parcelas, até o último dia útil subseqüente ao do recebimento. O imposto de 15% é calculado aplicando-se o porcentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre o valor de cada parcela recebida. A comissão paga pode integrar o custo de aquisição na apuração do ganho de capital. Não existe IR sobre doação em dinheiro, cujo valor deve ser lançado na Relação de Pagamentos e Doações. A inclusão de dados omitidos deve ser feita mediante uma retificação da declaração do ano passado. (Victor Domingos Galloro) Sempre fiz a declaração com minha esposa, porque ela não tinha nenhum tipo de rendimento. Mas, em 2001, ela passou a receber cotas mensais de um plano de previdência privada, que é tributável e, se somadas a meus rendimentos, eu pagaria um imposto muito alto. Podemos declarar separadamente, uma simplificada para ela com os respectivos rendimentos, sem colocar deduções, e outra para mim (completa), com todos as despesas e os bens comuns do casal, sem colocá-la como dependente? (Orlando Siva) Resposta: Vocês podem declarar em separado, mas os rendimentos de sua mulher devem ser acompanhados das deduções que são inerentes a ela. Não é permitida, nas declarações em separado, a dedução das despesas do casal numa só declaração. (Victor Domingos Galloro) Minha irmã é dependente de meu cunhado, na declaração conjunta, e paga o INSS como autônoma, embora não tenha renda. Ela pode descontar o INSS que ele paga para ela como contribuição previdenciária oficial? (Maria Helena de Macedo) Resposta: Ela poderá fazer o desconto informando os valores no item rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, no campo de contribuição à previdência oficial. (Elisabeth Libertuci) As dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física são respondidas pela Confirp Consultoria Contábil; por Afonso & Libertuci Advogados; Victor Domingos Galloro, diretor da Galloro & Associados e membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e por Sauro Henrique de Almeida, diretor de legislação e tributos da Fenacon. Hoje, último dia de entrega do Imposto de Renda, é também o último de publicação desta coluna.