Dez dúvidas sobre o mercado imobiliário

Em 2015, as restrições no crédito imobiliário e a estabilidade ou queda no preço dos imóveis trouxeram um componente extra de dúvida para os consumidores. O pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Eduardo Zylberstajn, participou do Face to Face no Estado para tirar as dúvidas dos leitores. Veja abaixo os melhores momentos e confira, clicando acima, a íntegra:

Tenho um imóvel em financiamento. O que é melhor no momento: vendê-lo ou alugá-lo? (Lu Merten)

Eduardo Zylberstajn: Depende muito das condições do financiamento que você fez (juros e prazo). Se fez há algum tempo, possivelmente os juros são bem mais baixos do que o praticado atualmente e esse é, portanto, um financiamento barato que vale a pena manter. Mas, em geral, o aluguel neste momento não é uma opção de investimento muito vantajosa.

Você acredita que, devido ao atual momento do nosso mercado, investir em um consórcio pode ser uma opção melhor? (Rafael Costa)

Eduardo Zylberstajn: É uma alternativa para quem não tem muita pressa e não tem o valor necessário para a entrada, mas vislumbra a possibilidade de um lance no médio prazo.

Devo comprar agora ou esperar até o fim do ano para comprar um apartamento em SP? (André do Val)

Eduardo Zylberstajn: Se a sua impressão é a de que os preços vão cair (e por isso gostaria de esperar), você pode ser mais firme numa negociação e tentar barganhar mais. O mercado perdeu liquidez e há vendedores dispostos a reduzir os preços, então com boa pesquisa e paciência é possível, sim, fazer uma boa compra.

Depois da "bolha" imobiliária dos últimos anos, você acha que o preço dos imóveis tende a cair bastante? Os corretores e construtoras estão teimando em manter os preços altos...(Caio Barbosa)

Eduardo Zylberstajn: O Brasil tem mesmo uma cultura de não baixar muito os preços (os economistas chamam isso de 'rigidez de preços'). Se os preços não baixam, o ajuste se dá na quantidade de negócios (o mercado perde liquidez). Parece que é exatamente isso que está acontecendo no Brasil atualmente.

Tenho um planejamento para comprar um imóvel para 2016, pois acredito que os preços diminuirão mais. A minha previsão está correta? Planejo comprar o imóvel no Rio de Janeiro e tenho receio que os preços subam novamente por causa das Olimpíadas. (Thiago Muniz)

Eduardo Zylberstajn:Thiago Muniz, não acho que as Olimpíadas tenham um impacto tão relevante. Acho que os preços vão passar por uma correção, pelo menos em termos reais (ou seja, perdendo da inflação), mas você pode se antecipar a isso se conseguir um bom desconto

Tenho uma casa financiada pela Caixa, mas as parcelas estão pesadas no momento. Há possibilidade de refinanciamento? Compensa? Eu posso trocar o financiamento da Caixa para um banco que me ofereça uma taxa menor? (Lígia Cocato)

Eduardo Zylberstajn: Se o financiamento foi feito há algum tempo, vai ser difícil conseguir condições melhores. Talvez alongar o prazo ajude, mas os juros serão maiores. De todo modo, sim: hoje em dia existe a portabilidade do crédito imobiliário e é possível trocar de banco. Mas recomendo que faça muita conta para ver se vale mesmo a pena!

Com a atual situação do mercado é mais conveniente eu comprar um imóvel ou alugar? Há expectativa de melhora no mercado? (Joao Paulo Franco)

Eduardo Zylberstajn: Nesse momento alugar é, em geral, mais vantajoso do que comprar sob o ponto de vista financeiro. Mas sempre há a questão da casa própria, o risco de ter que desocupar o imóvel, poder reformá-lo do jeito que se gostaria, entre outros, para considerar. Depende do quão importante esses outros fatores são para você.

Não tenho dinheiro para 50% do valor do imóvel como entrada. Há alguma solução, ou a alternativa é ficar anos no aluguel e tentar economizar até conseguir juntar dinheiro? (Mariane Andréia Dos Santos)

Eduardo Zylberstajn: A regra dos 50% por enquanto é da Caixa. Outros bancos oferecem condições um pouco menos restritivas que podem ser adequadas ao seu caso. Mas acho que vale dizer também que, atualmente, o aluguel é em geral mais vantajoso financeiramente.

Você acredita que exista uma bolha imobiliária no Brasil? É melhor comprar um imóvel hoje ou aguardar uma possível desvalorização devido a crise financeira? (Marcos Affonso Dos Santos)

Eduardo Zylberstajn: É difícil definir e entender o termo 'bolha'. Não acho que o problema do Brasil seja especificamente o mercado imobiliário (diferente do que ocorreu nos EUA); nossa crise é mais profunda e está afetando quase todos os setores. A subida muito forte dos juros vai afetar o preço de todos os ativos reais no país.

Qual tem sido o melhor banco para financiamento imobiliário, a não ser a Caixa? (Isabel Isabel)

Eduardo Zylberstajn: O site do Banco Central mostra as taxas de juros médias de cada instituição financeira por modalidade de crédito. De todo modo, recomendo sempre pesquisar e obter algumas propostas antes de fechar o financiamento.