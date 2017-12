Tito investe na logística para exportações ao México A empresa de logística nacional voltada para o comércio exterior Tito Global Trade Services abriu este ano uma filial no México, para atender principalmente as montadoras e empresas de autopeças que desejam exportar produtos para aquele p aís. O México é atualmente o segundo maior comprador do setor automotivo brasileiro, atrás somente dos Estados Unidos. A base da Tito fica na Cidade do México e a empresa opera nos portos mexicanos de Veracruz, Altamira e Manzallino. O diretor da companhia, Hermeto Bermúdez, afirma que o mercado mexicano ainda é bastante burocratizado, mas está mais informatizado do que o brasileiro. A Tito já envia para o México 40 contêineres mensais de pneus da Pirelli e espera aumentar esse volum e no ano que vem. Segundo ele, o trabalho da Tito é realizar armazenagem e transporte e instruir o cliente sobre impostos que incidem sobre a exportação, regras do comércio exterior mexicano e como funciona a aduana local. Empresa de origem familiar com 70 anos de fundação, a Tito tem sede em São Bernardo do Campo (SP) e conta com 200 funcionários. A companhia nasceu em Uruguaiana (RS) e começou a atuar como despachante aduaneiro, evoluindo para operador logístico nos anos seguintes. Segundo Bermúdez, a empresa faturou US$ 4 milhões este ano e praticamente não cresceu em relação a 2002. Para 2004, a previsão é alcançar US$ 4,4 milhões, com vistas à expansão de negócios no México e também na Argentina, onde a Tito mantém uma filial de sde 1999. "O movimento na Argentina melhorou muito a partir do segundo semestre", conta o executivo. A intenção em 2004 é duplicar a participação de negócios externos na receita, para US$ 1 milhão. O executivo afirma que a Tito investirá cerca de US$ 200 mil em tecnologia de informação e serviços em 2004. "Hoje em dia, o cliente exige ter visibilidade da carga ao longo do trajeto até o destino", diz Bermúdez. No Brasil, a companhia tem escritórios em Santos, São Bernardo do Campo, Uruguaiana e São Borja. Entre seus clientes estão grandes empresas dos setores automotivo, alimentício e químico.