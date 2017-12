Título brasileiro atinge novo patamar recorde de negócios O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, atingiu um recorde durante o dia, sendo negociado no final da tarde em 101,250 centavos por dólar, segundo a corretora López Léon. O Global 40, que divide com o C-Bond a posição de papel mais negociado da dívida externa brasileira, também está operando em alta, com o último negócio fechado em 117,50 centavos por dólar, com alta de 1,6%. Segundo um operador, os investidores nos papéis da dívida brasileiros não estão em compasso de espera, como nos demais mercados, aguardando a decisão do Copom. "Os títulos brasileiros estão subindo com volume", disse o analista, comentando o aumento no fluxo de negócios. Por volta das 18h35 (horário de Brasília), o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? estava em queda de 11 pontos, em 429 pontos-base.