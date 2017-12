Título brasileiro bate recorde e fecha em alta de 0,51% O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, fechou em nível recorde esta tarde, negociado a 99,313 centavos por dólar, alta de 0,51% em relação ao fechamento de sexta-feira, segundo a corretora López Léon. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do País ? caía 20 pontos para 430 pontos-base, o menor nível desde 24 de setembro de 1997, no horário do fechamento do mercado secundário da dívida externa, às 19h30 (de Brasília). O C-Bond, que também é o principal componente para o cálculo do risco Brasil, também atingiu a marca recorde durante os negócios (intraday) ao ser negociado em 99,375 centavos por dólar na máxima do dia. Na mínima, o papel saiu a 98,937 centavos por dólar. Segundo um operador, a aposta dos investidores agora é quando serão retomados os rumores de uma nova emissão soberana de títulos da dívida brasileira ou de um swap (troca de papéis) do Brasil.