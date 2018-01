Título brasileiro cai 1,13% depois das declarações de Mello As declarações do presidente do STF , Marco Aurélio Mello, a O Estado de S. Paulo sobre as propostas para o sistema previdenciário do governo Luiz Inácio Lula da Silva repercutem mal no mercado externo, servindo de argumentos para venda de C-Bonds, o principal título da dívida brasileira. Os papéis eram ofertados a 70,25 centavos por dólar para compra e 70,6875 centavos por dólar para venda, indicando queda de 1,13% na ponta de venda sobre o fechamento de ontem a 71,50 centavos por dólar. A queda ocorria em meio a um volume forte de negócios com os papéis. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o presidente do STF disse que as propostas de mudança das regras da Previdência não podem ferir direitos adquiridos; segundo ele, a Previdência só muda com uma revolução.