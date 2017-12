Título brasileiro chega a 100% do valor; risco Brasil cai mais O C-Bond ? o título brasileiro mais negociado no Exterior - chegou a 100% de seu valor de face, após sucessivas tentativas para atingir esse nível nos últimos dias. O último negócio fechado pela corretora López & León foi com o papel ao par, mas o valor para compra recuou para 99,9375 centavos por dólar. No nível ao par, o papel indicava alta de 0,50% sobre o fechamento recorde de ontem, a 99,50 centavos por dólar. O interesse de compra estava sendo sustentado pelo fluxo. A decisão do Banco Central de comprar divisas para ampliar reservas, anunciada na terça-feira, seguia estimulando compras, já que permitiu as especulações de que o governo poderá executar a opção de comprar parte dos C-Bonds, por ocasião da amortização do principal, em 15 de abril. "O papel a 100% ainda garante um rendimento bom para o investidor", comentou um operador. O risco País recua 2%, para 411 pontos-base, tentando derrubar a marca de 405 pontos, que é o menor nível desde 24 de outubro de 1997.