Título brasileiro fecha em alta de 0,75% e risco país recua O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, manteve o impulso de alta e fechou na máxima do dia, negociado a 100,875 centavos por dólar (ou 100,875% do valor de face), subindo 0,75% sobre o último negócio de ontem. É o novo recorde para o papel que ontem superou o valor de face pela primeira vez desde seu lançamento em 1994. Na altura do encerramento dos negócios no mercado da dívida, às 19h30 (de Brasília), o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ?aproximava-se da marca de 400 pontos-base, recuando 7 pontos para 405 pontos-base e igualando-se ao nível de 24 de outubro de 1997.