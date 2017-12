Título brasileiro no Exterior tem valorização recorde O C-bond ? o título brasileiro mais negociado no Exterior - disparou nesta manhã para novo patamar histórico de alta, graças ao ambiente favorável nos demais mercados, a rumores favoráveis sobre a eventual emissão brasileira e indicações de que os investidores estão novamente direcionando seus recursos a papéis de acentuada rentabilidade e risco elevado. O global 40 ? outro título brasileiro - também concentra movimentação e seus ganhos são proporcionalmente superiores aos registrados pelo C-bond. Às 10h33 (de Brasilia), o último negócio realizado com o C-bond foi a 92,50 centavos por dólar, alta de 1,23% do fechamento, em 91,375 centavos por dólar. Este nível é a máxima do dia e o recorde do papel desde que foi lançado, na reestruturação da dívida brasileira. O papel era ofertado a 92,312 centavos por dólar na compra e a 92,50 centavos por dólar na venda. O global 40 era negociado em 99,05 centavos por dólar, alta de 2,48%.