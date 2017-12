Título de capitalização é alternativa a fiador No próximo dia 22, a Sul América Capitalização lança em São Paulo o título ?Super Fácil Garantia de Aluguel?, mais uma alternativa para quem quer alugar um imóvel e não tem fiador. O produto poderá ser adquirido nas imobiliárias e dispensará a utilização de qualquer outro tipo de garantia como o depósito caução ou o seguro fiança. A expectativa de José Luiz Florippes, diretor comercial da Sul América Capitalização é de que o produto esteja disponível na maioria das imobiliárias até março do próximo ano. A pessoa que quiser utilizar o título vai precisar apenas apresentar carteira de identidade e CPF na imobiliária e depois fazer um depósito para a Sul América no valor do título, que será acordado como proprietário. Título rende menos que a conta-poupança, mas é menos burocrático A grande vantagem do ?Super Fácil Garantia de Aluguel? em relação às demais formas de garantia, tanto para inquilinos quanto para proprietários e imobiliárias, está no fato de ele tornar o fechamento do contrato muito menos burocrático. O sistema é semelhante ao do depósito-caução, que é feito em uma conta poupança pelo inquilino no valor de até três aluguéis. A diferença é que não há a necessidade de se abrir uma conta-poupança e o valor do depósito é flexível. O título também fica em nome do inquilino e pode ser resgatado integralmente ao término de 12 meses com valor corrigido pela Taxa Referencial (TR) mais 3%. Além disso, todo mês ele concorre pela loteria federal a um prêmio no mesmo valor do título. A poupança rende um pouco mais, TR mais 6% ano. Isso significa que se a pessoa fizer um depósito de R$ 2.100,00 na poupança, ao término de um ano terá R$ 2.270,00, considerando-se uma TR de 0,15%. Com o título, o inquilino terá R$ 2.201,00. Para quem aderia à novidade será possível ainda, usar o título como garantia no aluguel de outro imóvel mesmo que seja em outra imobiliária ou outra cidade. ?A intenção é tornar o título uma moeda de garantia nacional. Dessa forma, ele poderá ser utilizado sempre que uma pessoa for alugar um imóvel?, diz Florippes. O produto já foi lançado em Curitiba e em Belo Horizonte com boa receptividade por parte das imobiliárias. Segundo Aimoré Freitas, diretor de locação do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi), a entidade analisou o novo produto e decidiu apoiar sua utilização. ?É mais um instrumento para eliminar definitivamente a figura do fiador?, afirma.