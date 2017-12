Títulos brasileiros batem recorde e risco país recua Os investidores mantêm-se otimistas em relação ao cenário econômico no Brasil. O C-bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? bateu novo recorde hoje, cotado a 94,687 centavos de dólar, alta de 0,80%, e o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? recuou 25 pontos, para 582 pontos base. Isso significa que, pelo risco de comprar títulos da dívida brasileira, os investidores pedem um prêmio de 5,82 pontos porcentuais. Hoje, a agência de classificação de risco Fitch Ratings, em seu relatório trimestral sobre a América Latina divulgado hoje, disse que, desde junho passado, há sinais de que a "qualidade dos créditos soberanos do Brasil pode continuar a melhorar". Numa linguagem menos técnica, isso significa que a agência vê a perspectiva de melhora das classificações soberanas do País, embora não estabeleça prazo para isso (veja mais informações no link abaixo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,65%, em 18.178 pontos, e o volume financeiro somou R$ 1,119 bilhão. Em Nova Iorque, os balanços de grandes empresas nos Estados Unidos vieram bem nesta terça-feira, o mercado ameaçou realizar lucros em Wall Street, mas acabou prevalecendo um tom de otimismo moderado. O Dow Jones ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque ? fechou em alta de 0,50% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? encerrou o dia também com leve alta de 0,50%. Juros e dólar Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com juros pós-fixados (DIs) e vencimento em abril encerraram o dia pagando juros de 17,63% ao ano, ante 17,71% ao ano ontem. Já o título com vencimento em julho pagou juros de 17,45% ao ano, frente a 17,57% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia no patamar de R$ 2,8300 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,25% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia em R$ 2,8500 e oscilou da máxima de R$ 2,8520 à mínima de R$ 2,8280. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 2,18% em outubro e acumula baixa de 20,06% no ano.