Títulos brasileiros fecham estáveis e risco Brasil recua O mercado da dívida brasileira encerrou o pregão desta sexta-feira, véspera do feriado de segunda-feira nos EUA e em Londres, com os principais papéis do país nas mínimas. Segundo a corretora López León, o C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? fechou em 89,125 centavos por dólar, queda de 0,21% do fechamento anterior. No patamar máximo do dia, o título foi negociado a 90,00 centavos por dólar. O BR40, outro importante título da dívida brasileira, fechou em 89,90 centavos por dólar, estável frente ao dia anterior. Na máxima, chegou a 91,15 centavos por dólar (alta de 1,39%). O risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país- estava em 698 pontos-base, queda de 1,97% do dia anterior.