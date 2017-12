Títulos brasileiros registram queda e risco Brasil em alta O mercado secundário de títulos da dívida externa fechou mais cedo nesta sexta-feira, véspera do feriado de Martin Luther King na segunda-feira nos EUA. Com baixo volume de negócios e na ausência de notícias, o Global 40, que está se confirmando como o papel brasileiro mais negociado no lugar do C-Bond, terminou em 116,50 centavos por dólar, em queda de 1,27%, segundo a corretora López Léon. O C-Bond continuou acima do par, em 100,250 centavos por dólar, 0,13% abaixo do fechamento ontem em 100,375 centavos por dólar. O novo Global brasileiro com vencimento em 2034 teve pouquíssimos negócios e terminou em 94,00 centavos por dólar. Na altura do fechamento do mercado da dívida, por volta das 16h00 (de Brasília), o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? estava em alta de 4 pontos, em 433 pontos-base. Isso significa que os investidores pedem um prêmio de 4,33 pontos porcentuais acima dos juros dos títulos norte-americanos, considerados sem risco.