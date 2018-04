Títulos brasileiros sobem após saída de Chávez Os títulos da dívida externa brasileira dispararam nesta sexta-feira com a notícia da renúncia do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, também conhecido entre os operadores como "el diablo". Muitos participantes do mercado, incluindo bancos, começaram a classificar os papéis da Venezuela como uma das melhores escolhas de rendimento e a alta se espalhou para outros títulos de países emergentes. O volume de negócios foi bastante intenso, cerca de quatro vezes superior à média dos últimos dias, segundo investidores. O título brasileiro C-Bond chegou a superar o patamar de 83 centavos por dólar, projetando valorização de 1 52% ao ser negociado em 83,125 centavos. No fim do dia, a cotação recuou um pouco, para fechar em 82,625 centavos, com alta de 0,76%. O título da dívida brasileira renegociada não operava acima de 83 centavos por dólar desde 20 de março, antes do início da ofensiva de Israel contra a Cisjordânia. O título Brasil 10, lançado nesta quinta-feira, também ganhou impulso relevante, chegando a 99,50 centavos por dólar, com alta de 0,91%. O DCB, da Venezuela, era ofertado na venda com valorização de 3,57%, a 87 centavos por dólar na venda, de 84 centavos por dólar na venda no fechamento de ontem. Até mesmo papéis da dívida argentina, que está em moratória, foram negociados no mercado ontem por causa do otimismo relacionado à Venezuela. Segundo a corretora Lópes Léon houve negociação do título FRB por 31 centavos por dólar, alta de 5,08% em relação ao último negócio com o papel argentino. Leia tudo sobre a crise na Venezuela