Títulos brasileiros superam 90 cents do dólar pela primeira vez O C-bond ? o título da dívida brasileira mais negociado no Exterior - atravessou o patamar de 90 centavos por dólar esta manhã pela primeira vez em sua história e chegou a 90,375 centavos por dólar nesta manhã, valorização de 0,69% do fechamento. Às 9h55 (de Brasília), operava em 90,250 centavos por dólar, 0,55% acima de ontem, de acordo com a López León.