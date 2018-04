Títulos caem e petróleo sobe com volta de Chávez Os títulos da dívida latina abriram pressionados pela notícia da volta de Hugo Chávez à presidência da Venezuela. Segundo a corretora López León, próximo às 7h30 (de Brasília), o título DCB, da Venezuela, caía 7,5%, negociado a 81,625 centavos por dólar, de 88,250 centavos por dólar no fechamento de sexta-feira. O C-Bond recuava 0,83%, operando a 81,812 centavos por dólar. Na abertura, o papel brasileiro foi negociado a 81,687 centavos por dólar (0,98%) e depois a 81,750 centavos por dólar (0,90%). Preocupação em Londres Em Londres, vários operadores do mercado da dívida de países emergentes demonstravam preocupação com a retomada do poder na Venezuela por Hugo Chávez, apesar do tom conciliador de seu discurso e do fato de ter mantido a decisão de Pedro Carmona de readmitir os funcionários da Petróleos de Venezuela, por ele dispensados. Segundo a agência Dow Jones, Christian Stracke, estrategista de mercados emergentes do Commerzbank disse, em nota a clientes, acreditar que o presidente venezuelano "desejará evitar que a PDVSA seja fechada novamente", mas observou que Chávez terá de lidar com a contestadora liderança da PDVSA, a qual, agora, acredita que o poder está nas decisões dos trabalhadores". O UBS Warburg afirmou, em nota: "Com Chávez de volta e os spreads a 700 pontos-base, apreciamos muito menos o crédito (papéis da Venezuela). Nossas bases para uma recomendação underweight são muito mais fortes hoje do que na sexta-feira, antes do fechamento do mercado". No fim da sexta-feira, o banco havia elevado sua posição em Venezuela de underwight para neutro, em consequência da saída de Chávez. Petróleo tem leve alta O retorno de Hugo Chavez ao poder está provocando uma ligeira alta do petróleo. O preço do barril Brent para junho avançou nesta manhã US$ 0,59, atingindo US$ 23,75. Segundo analistas, a alta é causada pela expectativa de que o governo continuará respeitando as quotas de produção estabelecidas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Na sexta-feira, os preços do petróleo despencaram pois esperava-se que um novo governo iria aumentar as exportações, afastando-se da estratégia do cartel de regular os preços e elevando consideravelmente a oferta de óleo cru no mercado internacional. A Venezuela tem uma capacidade ociosa de produção de petróleo estimada em 600 mil barris por dia. O ministro da Economia, Rodrigo Rato, disse hoje que o mercado petrolífero mundial não deverá ser afetado pela instabilidade política na Venezuela. Ele salientou que o país é membro da Opep. "Não me parece que vamos enfrentar qualquer dificuldade em relação à contribuição da Venezuela ao mercado petrolífero", disse Rato. Leia tudo sobre a crise na Venezuela