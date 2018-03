Títulos da dívida brasileira fecham em baixa Os papéis da dívida brasileira fecharam em baixa ontem em relação aos níveis de quarta-feira, segundo informação da corretora López León. O C-bond - principal título da dívida brasileira negociado no exterior - terminou o dia em 89,375 centavos por dólar, 0,76% abaixo do dia anterior. O BR40, outro importante papel, fechou em 90,250 centavos por dólar, queda de 0,88%. Hoje, não há negócios nesse mercado, já que a Associação dos Traders de Mercados Emergentes recomendou a suspensão das operações, em virtude do funeral do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan.