Títulos da dívida do Brasil atingem recorde O C-Bond, título da dívida externa do Brasil mais negociado no mercado internacional, atingiu um recorde de alta nesta quarta-feira, com o sentimento positivo dominando o mercado depois do sucesso da emissão de US$ 1 bilhão em bônus globais feita terça-feira pelo governo brasileiro. No fim da tarde em Nova York, o preço do C-Bond subia 1,25% para 88 centavos por dólar, um recorde histórico, segundo o banco norte-americano JP Morgan. A disparada do C-Bond reflete a contínua confiança na política econômica do governo brasileiro, assim como a demanda dos investidores em busca de rendimentos, disseram operadores. Estima-se que o Brasil recebeu cerca de US$ 7,5 bilhões em pedidos para a emissão de US$ 1 bilhão em bônus feita ontem, na volta do País aos mercados internacionais depois de um ano.