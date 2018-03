Títulos da dívida do Brasil voltam a bater recorde O C-Bond, o título da dívida brasileira mais negociado no mercado externo, voltou bater na máxima histórica nesta quarta-feira, de 89,87 centavos por dólar, uma alta de 1,37% impulsionado por compras especulativas. Só neste ano, os C-Bonds registram uma valorização de 35%. A alta recorde contribuiu para um novo recuou do risco Brasil, que voltou a ficar abaixo dos 800 pontos. Às 17h20, o indicador que mede a confiança na dívida do Brasil estava em 762 pontos, um recuou de 34 pontos na comparação com terça-feira. Analistas disseram que estudos semanais indicam que o C-Bond está excessivamente alta e que estão na espera de uma pausa para correção ou baixa moderada. O próximo nível de resistência do C-bond é visto em 89,62 centavos por dólar e o suporte em 87 centavos por dólar.