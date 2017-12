Títulos da dívida fecham em alta; risco Brasil cai a 385 pontos Os principais títulos da dívida externa brasileira fecharam em alta nesta quarta-feira, de acordo com a corretora López León. O Global 40, papel mais negociado, terminou em 118,950 centavos por dólar, em alta de 0,17% em comparação com o fechamento de ontem. A mínima foi em 118,900 centavos por dólar e a máxima, em 119,150 centavos por dólar. O C-Bond terminou na mínima, a 102,187 centavos por dólar, uma valorização de 0,06% em comparação com o fechamento de ontem. Na máxima, o título saiu a 102,250 centavos por dólar. Às 17h15, o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - estava em 385 pontos-base. A mínima foi de 380 pontos-base e a máxima, de 389 pontos-base.