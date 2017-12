Títulos de capitalização crescem 15% e somam R$ 5,4 bi Os títulos de capitalização País atingiram R$ 5,4 bilhões entre janeiro e novembro do ano passado, com expansão de 14,9% sobre o mesmo período de 2002, informa a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (Fenaseg). "O resultado indica que o setor ultrapassará a meta anual de 10% de crescimento do setor e, portanto, superará os R$ 5,7 bilhões estimados para fechar 2003", informa a Assessoria de Imprensa da Fenaseg. Ainda de acordo com a entidade, São Paulo continua na primeira colocação no mercado de títulos de capitalização, os quais totalizara R$ 2 bilhões de faturamento até novembro de 2003, cifra que representa 38,3% de todo o setor. As reservas do mercado reforçam ainda mais o cenário positivo vivido pela capitalização. Elas cresceram 19% em novembro de 2003 e somam R$ 8 bilhões, informa a Fenaseg. "Esses resultados são reflexo do empenho das empresas que integram o setor em atender, cada vez mais, as necessidades dos consumidores. Para isso, são elaborados títulos criativos, com destaque para a transparência de suas regras, além da segurança em utilizá-los como uma alternativa na hora de guardar dinheiro", comenta Rita Batista, presidente da Comissão de Capitalização da Fenaseg, no comunicado. De acordo com a executiva, o crescimento do setor tem como importante aliado o controle da inflação no País. "Esse panorama vem permitindo a popularização dos títulos, gerando oportunidade para que todas as classes sociais tenham acesso ao produto. Com isso, o consumidor pode escolher o plano de capitalização que mais se encaixa em seu perfil e poder de compra." No ranking nacional do setor, o Rio de Janeiro ocupa a segunda colocação, com R$ 638,9 milhões de faturamento e 11,8% de participação no segmento. Minas Gerais aparece na terceira posição com 8,3% de presença e R$ 451,6 milhões de receita. Entenda o que é título de capitalização O título de capitalização é uma mistura de poupança com possibilidade de ganho por meio de sorteios. Em parte, é um título que tem rendimento como juro, mas está longe de ser uma aplicação recomendada por sua remuneração. O preço pago para se ter direito ao sorteio é bastante caro. A quantia paga mensalmente por um título de capitalização é dividida em três partes: a parcela de capitalização, a parte do sorteio e a parte dos custos administrativos da instituição financeira. Estas duas últimas partes podem estar agrupadas num único nome no contrato, como, por exemplo, taxa de carregamento, ou indicadas separadamente. Além disso, há a porcentagem referente à parcela de capitalização. Veja mais informações sobre os títulos de capitalização no link abaixo.