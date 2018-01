Títulos de emergentes mantêm ganho após Fed Os títulos da dívida de países emergentes mantiveram os fortes ganhos acumulados ao longo do mês mesmo após o Fed ter confirmado as expectativas e cortado o juro dos EUA em 0,50 ponto porcentual. O spread de retorno do índice de bônus do JP Morgan (EMBI) caiu em cerca de 3 pontos-base, para 673 pontos-base sobre os títulos comparáveis do Tesouro dos EUA. Logo após o anúncio do Fed, os preços dos títulos soberanos caíram um pouco, mas logo se recuperaram. Os C-bonds brasileiros caíram para 81 3/8 cents por dólar (preço de oferta) próximo ao horário de encerramento da sessão, de 81 3/4 cents por dólar (preço de oferta) registrados pela manhã, quando atingiu o preço mais alto desde a moratória da Rússia em 98. "O movimento do Fed foi antecipado. Agora as pessoas irão pesar o que o Fed fará para melhorar a economia dos EUA", disse o economista senior internacional do Bear Stearns, Tim Kearney. Ao longo dos próximos meses, Kearney acredita que o Nasdaq continuará a subir, graças a taxas de juro mais baixas e perspectivas de redução de impostos no horizonte. As informações são da Dow Jones.