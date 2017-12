Títulos se recuperam com divulgação de recorde no superávit O mercado de títulos da dívida brasileira recuperou parte das perdas registradas após a divulgação dos números sobre o superávit primário ? arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? recorde em março pelo Brasil. Segundo a corretora López León, o último negócio realizado com o C-bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, até às 13h34 (de Brasília), foi a 93,625 centavos por dólar, 0,06% abaixo do fechamento de ontem. No início do dia, foi divulgada uma alta superior à esperada nas encomendas de bens duráveis nos EUA em março, o que sinaliza retomada econômica e abre espaço para alta de juros. As taxas dos títulos norte-americanos subiram, prejudicando o desempeno dos papéis brasileiros. Depois da divulgação do superávit brasileiro, esse comportamento se inverteu.