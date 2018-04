‘Tive sorte perto de outros colegas’

“Trabalhei oito meses numa indústria de calçados de Franca que quebrou em dezembro do ano passado. Fiquei desempregado menos de um mês. Fui contratado em outra empresa para a mesma função por praticamente o mesmo salário, cerca de R$ 1 mil. Agora sinto que estou numa empresa mais firme: vende para o mercado interno e externo. Tive sorte perto de outros de conseguir emprego rapidamente. Tenho colegas da antiga empresa, mais de dez, que ainda estão desempregados. Agora me sinto seguro para voltar a estudar e cursar uma faculdade, de veterinária ou gastronomia, no ano que vem. O meu plano era ter começado no ano passado, mas com a crise, fiquei inseguro e adiei.”