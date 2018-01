Todas as bolsas européias fecham em queda O mercado acionário da Europa encerrou a quinta-feira com quedas em todos os países, motivadas pela alta do petróleo e também pela manutenção dos juros na União Européia. Em Londres, a bolsa caiu 1,17%, pressionada pela decisão do Banco da Inglaterra de elevar a taxa de juros no Reino Unido em 25 pontos-base, para 4,25%. A bolsa de Paris fechou em queda de 1,99%, prejudicada pela decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de juros na zona do euro inalterada em 2%. Na Alemanha, a bolsa de Frankfurt encerrou o pregão em menos 2,80%, pressionada também pela queda das encomendas à indústria em março. A bolsa de Milão perdeu 2,02%, com todas as principais ações em queda. Em Madri, baixa de 1,41%, em linha com as demais bolsas européias. Já a bolsa de Lisboa teve desvalorização de 0,68%.