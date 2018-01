'Todas as minhas energias estão voltadas para aprovar a reforma da Previdência', diz Temer

Logo depois de admitir pela primeira vez a possibilidade de uma derrota do governo ao tentar aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que "todas as suas energias" estão voltadas para concluir a votação da proposta no Congresso.

Na gravação, Temer afirma que o governo cumpriu o seu dever de remeter à Câmara e ao Senado um projeto que altera as regras da aposentadoria no País, e que "corta privilégios e garante o pagamento do benefício aos aposentados de hoje e os de amanhã".

O presidente busca colar uma imagem positiva ao seu governo, afirmando que, nos últimos meses, o País voltou a crescer e a gerar empregos, e os juros e a inflação caíram, depois que outras medidas importantes para a recuperação da economia foram levadas adiante por sua equipe.

Ele aproveita, ainda, para convocar a população a discutir e referendar a reforma da Previdência. "Você quando possa, converse com seus filhos e amigos, em casa ou no trabalho, mostrando à todos que a reforma é fundamental para o nosso País, para continuarmos desenvolvendo como vem acontecendo até agora", afirmou.

Assista: