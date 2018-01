‘Todo mundo perde na recessão’, diz Trabuco

Primeiro executivo a falar na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, frisou a necessidade de um compromisso com metas de inflação e fiscais, além do câmbio, para a retomada do crescimento no País. "A base constituída por câmbio, fiscal e controle da inflação está solidificada", afirmou. Para ele, "é preciso acabar com a crença de que é possível, de forma permanente, dirigir um carro que avança na noite com os faróis voltados à ré. É preciso avançar".

Convicto de que, em meio à recessão, "todos somos perdedores, todo mundo perde", Trabuco reforçou a necessidade de criar convergência, para encontrar ideias compatíveis e lembrou que, numa reunião como esta, com 92 integrantes, cada um tem uma pauta própria de como sair do imobilismo, para as suas necessidades. "Nossa postura precisa se ajustar a novas conjunturas", afirmou.

Classificando a crise como "diferente das outras", o presidente do Bradesco destacou que o brasileiro jamais abandonará o otimismo com o futuro e que o Brasil será "um País vencedor" e uma "terra de oportunidades".

Ainda enquanto Trabuco falava, a transmissão da reunião foi cortada pela NBR, emissora oficial do governo.