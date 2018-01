Todos os postos do INSS abrem hoje Todos os postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Capital voltarão a abrir as portas hoje, após mais de 70 dias de greve. Nas próximas semanas, os postos que ficaram fechados ou prestaram atendimento parcial durante a greve vão estender o horário por duas horas, ficando abertos das 8h às 16h. O INSS informa, porém, que em algumas unidades as portas poderão ser fechadas antes das 16h. Isso vai depender da quantidade de pessoas que estiverem na agência perto do horário de fechamento. Os postos também abrirão nos próximos três sábados (20 e 27 de agosto e 3 de setembro), das 8h às 12h. Os servidores do INSS deverão assinar, até amanhã, o termo de compromisso que encerra a greve. A forma como será feita a reposição dos dias parados, porém, ainda será discutida com o governo, que por enquanto estabeleceu apenas a prorrogação dos horários e o expediente nos sábados.