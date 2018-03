Tokeshi assumirá Secretaria de Acompanhamento Econômico O Ministério da Fazenda encaminhará à Presidência da República, na segunda quinzena de julho, a indicação de Hélcio Tokeshi para secretário de Acompanhamento Econômico. Ele assumirá a vaga deixada por José Tavares. Tokeshi já trabalhou no Ministério da Fazenda em 1990, como assessor da Secretaria de Política Econômica. Participou da negociação com o FMI, de renegociação de dívidas com bancos privados e de formulação de propostas e legislação sobre políticas de preços e salários. Também trabalhou no desenvolvimento de modelos de simulação da inflação e para definição de metas de política monetária. Atualmente ele é sócio do escritório Mckinsey & Co, onde concentra as atividades em setores como energia elétrica, petróleo e gás natural. O futuro secretário já atuou também como economista do Banco Mundial e do Grupo Pão de Açúcar.