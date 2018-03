Tolerância no embarque de soja será de uma semente por kg O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou hoje regras mais rígidas para a mistura de sementes tratadas com fungicida em carregamentos de soja em grão. O governo vai permitir que navios carregados com apenas 1 semente por quilo de soja deixem os portos nacionais. Se for detectada presença superior a uma semente em cada quilo de grão, será um feito um teste laboratorial para detectar os níveis de contaminação. Sem esse teste, os navios terão de ficar retidos nos portos. Rodrigues fez a afirmação após solenidade de posse do novo diretor do Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural do Ministério da Agricultura. O nome dele é José Norberto Kretzer.