Tombini manda recado para o governo e para o PT O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, usou a entrevista que concedeu esta semana à GloboNews para dar um “cutucão” no governo e no PT. A avaliação é dos economistas Zeina Latif, chefe do Departamento Econômico da XP Investimentos, e Marcel Caparoz, da RC Consultores. Para Zeina, Tombini não deixou de enviar sua mensagem ao mercado, ao descartar o corte da Selic no curto prazo. Mas o recado principal teria sido para o Executivo e para o PT.