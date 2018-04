Top do Mercado Imobiliário tem seus vencedores Os vencedores da nona edição do Prêmio Top do Mercado Imobiliário, concedido pelo jornal O Estado de S. Paulo, foram conhecidos na noite de ontem. Considerada uma das mais importantes do mercado, a premiação contempla incorporadoras, construtoras e empresas de venda de imóveis que atuam na região metropolitana de São Paulo. Na análise, são considerados cinco quesitos: número de lançamentos, número de unidades, número de blocos, área total e produto total (fornecido em dólar comercial). As dez primeiras empresas classificadas nas categorias Incorporadoras, Construtoras e Vendedoras recebem o prêmio Top Imobiliário. Outro troféu, o Performance Top Imobiliário, é entregue às companhias que obtiverem a primeira colocação em todos os cinco quesitos considerados. Este ano o troféu foi para a Lopes, que em 2001 apresentou crescimento de 60% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 980 milhões escriturados. De acordo com o diretor de Atendimento da empresa, Tomás Salles, a meta para este ano é crescer mais 30%, expandindo a área de atuação para o interior e outros Estados. A Cyrela foi a primeira colocada como construtora e incorporadora. Veja o caderno especial sobre o Prêmio Top do Mercado Imobiliário