Tóquio é a cidade mais cara no mundo, aponta Pesquisa Mercer

A capital japonesa Tóquio superou a russa Moscou como a cidade mais cara do mundo para cidadãos estrangeiros, de acordo com a Pesquisa de Custo de Vida Mercer. A segunda colocada é outra cidade japonesa, Osaka, que ficou à frente da capital russa, posicionada no terceiro lugar neste ano. No Brasil, São Paulo continua na frente do Rio de Janeiro, mas a posição caiu de forma expressiva. A capital paulista recuou do 25º para o 72º posto e a cidade carioca saiu do 31º para o 73º lugar.

A capital francesa Paris caiu do 12º para o 13º posto, enquanto a megalópole americana Nova York subiu do 22º para o 8º lugar. Na América do Sul, Caracas, na Venezuela, é a mais custosa de todas e ocupa a 15ª vaga. O trabalho realizado pela Mercer em 143 países levou em consideração alguns parâmetros, como a adoção do dólar dos EUA como a moeda padrão do levantamento.

Nova York tornou-se a base de comparação para a pesquisa e recebeu 100 pontos, o que ajudou na implementação de uma escala em número-índice. Para saber qual foi a evolução do custo de vida, o estudo levou em consideração a variação da inflação e do câmbio entre a divisa de cada país analisado e a moeda norte-americana em março de 2009 ante o mesmo mês de 2008. Em cada cidade, foi avaliada a evolução média dos preços de 200 itens, entre eles alimentação, vestuário, transporte, moradia e entretenimento.

De acordo com os responsáveis pela pesquisa, a valorização do dólar perante várias moedas registrada em março levou à queda no ranking das cidades europeias, pois o estudo indica que naquele mês o euro perdeu força ante o dólar. Londres, a capital britânica, saiu da 3ª posição em 2008 para o 16º lugar em 2009, enquanto a italiana Roma variou da 16º para o 18º posto e Frankfurt, na Alemanha, registrou uma queda do 40º para o 48º posto.

No Oriente Médio, Tel-Aviv é a cidade onde os expatriados precisam gastar mais para adquirir uma cesta específica de produtos e serviços, embora tenha recuado no ranking, da 14ª para a 17ª posição. Na China, o destaque foi a capital Pequim, que está agora no 9º lugar, um avanço significativo em relação à 20ª colocação, apurada em 2008.

Américas

Com o fortalecimento do dólar em março deste ano, todas as cidades norte-americanas avaliadas pela pesquisa ficaram mais caras. Nova York subiu da 22ª para a 8ª posição. Los Angeles apresentou um avanço do 55º para o 23º posto e a capital Washington avançou do 107º para o 66º lugar.

Por causa das atuais condições econômicas na Venezuela, cujo nível de inflação é elevado e deve alcançar 31,5% neste ano, segundo o banco JP Morgan, Caracas registrou uma elevação da sua posição no ranking apurado pela Mercer, pois subiu da 89ª para a 15ª colocação. O levantamento realizado em março fez com que São Paulo e Rio de Janeiro recuassem para a 72ª e 73ª posições, respectivamente, mas caso o trabalho fosse concluído recentemente o resultado seria bem diferente.

"Contudo, os números apresentados refletem a realidade de março de 2009, baseada no valor da moeda local, convertida em dólar (norte-americano) naquele mês. Se a pesquisa fosse realizada hoje, São Paulo e o Rio de Janeiro ocupariam um lugar mais alto no ranking, uma vez que o valor do dólar está quase 20% mais baixo do que em março," afirmou o diretor geral da Mercer para o Sul da América Latina, Alberto Mondelli.