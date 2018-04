Tóquio e maioria das bolsas da Ásia fecham em queda A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 em queda de 107,33 pontos (0,92%), em 11.541,39 pontos, com ajuste de posições em antecipação ao feriado prolongado no país. Traders disseram que evitaram montar grandes posições por causa do feriado, que começa amanhã. Os papéis da Sony subiram 0,7%. A empresa disse que espera que seu lucro operacional dobre neste ano fiscal. Outros gigantes do setor de eletrônicos, como a Toshiba, a Fujitsu e a NEC, registraram os piores resultados do último ano fiscal, mas disseram estar confiantes na recuperação para este ano devido às estruturações e à virada no mercado mundial de semicondutores. As ações da Toshiba terminaram estáveis, enquanto as da Fujitsu caíram 0,3% e as da NEC, 1,1%. Os papéis da Mitsubishi Electric caíram 2,3% com o anúncio de prejuízo operacional referente ao ano fiscal anterior. As ações da construtora Haseko - as mais negociadas do pregão - caíram 16% com o corte da empresa em suas estimativas de lucro. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, fechou em queda de 11,09 pontos (1,0%), em 1.087,23 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 24,21 pontos (0,21%), para encerrar em 11.385,08 pontos, em sessão marcada por cautela no aguardo do vencimento dos contratos futuros de abril, na segunda-feira. O índice Taiwan Weighted fechou em 6.306,93 pontos, em queda de 48,66 pontos (0,77%), com vendas maciças realizadas principalmente por investidores institucionais. Na Coréia do Sul, o índice Kospi cedeu 2,93 pontos (0,34%), para fechar em 869,65 pontos. Os papéis da Samsung Electronics - os de maior capitalização do mercado - caíram 3,15% com correção técnica. O índice PSE, nas Filipinas, fechou em queda de 4,54 pontos (0,34%), em 1.323,96 pontos, enquanto o JSX Composto, na Indonésia, caiu 4,62 pontos (0,85%), em 539,96 pontos. Na Tailândia, o índice Thai SET fechou em alta de 3,40 pontos (0,91%), em 376,44 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times fechou de lado, em leve alta de 0,90 ponto (0,05%), em 1.728,32 pontos, enquanto o KLSE Composto subiu 1,86 ponto (0,23%), para fechar em 801,37 pontos. As informações são da Dow Jones.