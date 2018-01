Tóquio excluirá ações da Livedoor de seus negócios A Bolsa de Tóquio excluirá de suas negociações os títulos da Livedoor a partir de amanhã, depois que a promotoria apresentar uma nova ordem de captura aos diretores da empresa de internet, que é suspeita de fraudes financeiras. A afirmação foi feita hoje pelo presidente da Bolsa de Tóquio, Taizo Nishimuro. Quatro diretores da Livedoor, incluindo o ex-presidente Takafumi Horie, foram detidos em 23 de janeiro. Desde a detenção dos empresários, as ações do grupo têm se desvalorizado. No pregão de hoje, por exemplo, a queda foi de 21,83%, para 68 ienes. Após as denúncias e as prisões ocorridas em 23 de janeiro, as ações da empresa e da Livedoor Marketing foram postas "sob observação". Quando este artifício de "observação" é utilizado por mais de um mês, os papéis da são automaticamente excluídos dos negócios. Saturação A primeira notícia dos registros da promotoria na sede da Livedoor, em 16 de janeiro, provocou vendas maciças que saturaram os sistemas informáticos da bolsa. Além disso, dois dias mais tarde produziram a suspensão temporária das negociações. Desde então, a principal bolsa da Ásia funciona com meia hora menos em seu pregão vespertino e, segundo a agência Kyodo, continuará com horário diferenciado até maio, quando ampliar seus sistemas informáticos.