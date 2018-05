Tóquio fecha em alta com dólar mais forte

As ações na Bolsa de Tóquio fecharam em alta nesta segunda-feira, ampliando a série de avanços para três sessões seguidas. O índice Nikkei foi ajudado por um dólar mais forte e pelo resultado da pesquisa tankan. O índice Nikkei subiu 1,3%, para 13.852,50 pontos, após uma alta de 3,5% na sexta-feira.

Ao longo das últimas três sessões, o índice adicionou mais de 1.000 pontos (7,9%), à medida em que continua a se recuperar de uma correção de três semanas, que começou no final de maio.

Os níveis de participação ficaram relativamente leves com 2,48 bilhões de ações negociadas sob o valor de pouco mais de 2,04 trilhões de ienes, refletindo uma atividade maior de investidores de varejo, mas operações institucionais reduzidas.

O sentimento do mercado foi inicialmente impulsionado por um dólar mais forte, que subiu até o nível 99 ienes no fim de semana, e um sólido resultado da pesquisa tankan, publicada pouco antes do mercado abrir. O sentimento entre os grandes industriais melhorou acentuadamente nos três meses até junho em relação ao trimestre anterior.

Por outro lado, as fracas leituras dos dois índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China para junho diminuiu um pouco o apetite dos investidores na sessão da manhã, mas a onda de compras logo voltou após o intervalo do pregão. Fonte: Dow Jones Newswires.