Tóquio fecha em alta de 0,2% com bancos na liderança A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo, com papéis de bancos liderando o movimento. Os ganhos foram, entretanto, modestos e a liquidez reduzida pela ausência de investidores por causa do feriado norte-americano desta quinta-feira. O índice Nikkei subiu 18,55 pontos (0,2%) e fechou em 10.163,38 pontos. As ações da instituição financeira Mizuho fecharam em alta de 9,3% e as da UFJ Holdings somaram 7,3%. As ações do Sumitomo Mitsui Financial Group avançaram 3,6% e as da Mitsubishi Tokyo Financial Group registraram alta de 2,1%. Na ponta de venda estiveram os papéis da Digicube, fabricante de softwares de jogos, que entrou em concordata, e as da incorporadora Sumitomo Mitsui Construction, que anunciou pretenção de emitir ações preferenciais. As ações da Digicube caíram 10,9% e as da Sumitomo perderam 6,7%.