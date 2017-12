Tóquio fecha em alta de 3% As ações fecharam em forte alta, com compras dos fundos públicos garantindo ao índice Nikkei o terceiro maior ganho em pontos deste ano. No começo do dia, o mercado operou pressionado, com o Nikkei abaixo de 10 mil pontos, em reação ao assassinato de dois diplomatas japoneses no Iraque. Informações de que a instituição financeira Ashikaga Bank, que entrou em concordata na semana passada, pode ser nacionalizada também prejudicaram o andamento dos negócios. As ações da Ashikaga Financial Group, holding do Ashikaga Bank, despencaram 37%. O índice Nikkei fechou em alta de 302,70 pontos (3%), em 10.403,27 pontos. A perspectiva de estatização do Ashikaga provocou queda entre papéis de outros bancos regionais, como Fukuoka City Bank, cujas ações caíram 21%. Na ponta de compra, as ações do Tokyo Electron subiram 5,6% e as da Advantest ganharam 6%, após a fabricante de chips taiwanesa Vanguard International Semiconductor ter elevado suas projeções para o último trimestre do ano.