Tóquio fecha em queda de 0,3%; Seul cai pouco A Bolsa de Tóquio fechou com pequena baixa, apesar de a Coréia do Norte ter anunciado o abandono do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O índice Nikkei-225 teve queda de 27,48 pontos (0,32%), para 8.470 pontos. Após o anúncio norte-coreano, o índice caiu abaixo dos 8.400 pontos, pela primeira vez desde 24 de dezembro. Segundo traders, os fundos públicos entraram comprando ações para dar sustentação ao índice. Essa atuação dos fundos é verificada por operadores desde o início da semana. Eles estariam atuando para garantir a oscilação do Nikkei-225 em torno do nível psicológico de 8.500 pontos. O índice Topix caiu 1,6 ponto (0,2%), para 837,7 pontos, com o bom desempenho das ações do setor de bancos. UFJ subiu 7,7% e Mizuo Holdins teve valorização de 2,6%. Até ontem, os papéis do setor acumulavam perdas em torno de 10% nesta semana. Coréia do Sul Mesmo com o anúncio de que a Coréia do Norte retirou-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear, os ativos sul-coreanos conseguiram encerrar o pregão com poucos danos, com os investidores estrangeiros e domésticos mostrando resistência aos sinais vindos de Pyongyang. O índice Kospi caiu para 618,68 pontos, da máxima intraday de 644,48 pontos registrada antes do anúncio. Mas o índice conseguiu se recuperar, com a ajuda relevante de investidores estrangeiros. No final do dia, o Kospi se manteve em 628,36 pontos, com queda 2,04 pontos (-0,3%). O mercado de câmbio mostrou interesse ainda menor pelas ações norte-coreanas e o won moveu-se pouco ante o dólar. O dólar encerrou o dia em 1.178,70 wons, praticamente inalterado em relação ao nível de fechamento de ontem, a 1.78,80 wons. Ironicamente, a decisão norte-coreana teve impacto maior sobre o iene, que caiu abaixo de 120 ienes ante o dólar e atingiu o menor nível em três anos e meio ante o euro. As demais bolsas asiáticas Os investidores exibiram cautela nos negócios feitos na Ásia, com as notícias de que a Coréia do Norte abandonou o Tratado de Não Proliferação Nuclear ofuscando o impacto positivo gerado pelos ganhos de 2,10% do Dow Jones e de 2,67% do Nasdaq, na sessão de ontem. A cautela só foi abandonada na Bolsa das Filipinas, que ostentou uma alta expressiva, após a presidente do país, Gloria Macapagal Arroyo, ter sancionado uma lei com duas medidas econômicas vitais para conter a corrupção no governo e ajudar no processo de redução dos créditos podres pelos bancos. O índice PSE Composto subiu 22,99 pontos (+2,22%), para 1.058,30 pontos. Em Cingapura, o Straits Times somou 12,08 pontos (+0,90%), fechando em 1.347,17 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou o pregão em 9.721,50 pontos, com alta de 46,09 pontos (+0,48%). Em Bangcoc, o Thai Set subiu 1,61 ponto (+0,45%), encerrando a sessão em 360,37 pontos. Na Indonésia, o Jacarta Composto fechou em 399,66 pontos, com alta de 3,63 pontos (+0,92%). Na Malásia, o KLSE Composto avançou 9,24 pontos (+1,47%), para 635,82 pontos. As informações são da Dow Jones.